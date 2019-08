Peekaboo: Requisiten und Jäger: Team-Versteckspiel auf Steam gestartet - 4Players.de

Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC) Screenshot - Peekaboo (PC)

Redaster Studio hat sein teambasiertes Versteck- und Suchspiel Peekaboo am 7. August 2019 für PC veröffentlicht. Auf Steam schlägt der Download derzeit mit 3,99 Euro zu Buche. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 84 Prozent von 159 Reviews positiv).Den Spielablauf erklären die Macher wie folgt: "Die Spieler sind in zwei Teams aufgeteilt: Requisiten und Jäger. Requisiten können das Erscheinungsbild eines Objekts annehmen und seine physikalischen Eigenschaften übernehmen. Jede Karte ist voll von Unikaten: von kleinen Gegenständen wie Essen und Obst bis zu großen wie Möbeln und Schubladen. Spieler, die mit speziellen Waffen - Jägern - bewaffnet sind, müssen für eine begrenzte Zeit Spieler des gegnerischen Teams finden.Jede Seite verfügt über einzigartige Gameplay-Fähigkeiten, die dazu beitragen, die Runde zu gewinnen. (...) Requisiten nach der Zerstörung übernehmen die Seite der Jäger und suchen nach den verbleibenden Spielern. Jeder nimmt ständig am Gameplay teil, niemand ist untätig!" Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer