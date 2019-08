Hourglass: Von Portal, The Witness und Rime inspiriertes Puzzle-Adventure sucht Unterstützung auf Kickstarter - 4Players.de

Screenshot - Hourglass (PC) Screenshot - Hourglass (PC) Screenshot - Hourglass (PC) Screenshot - Hourglass (PC) Screenshot - Hourglass (PC)

Ben Braß und Patrick de Rijk alias Clym haben eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung von Hourglass gestartet. Das nach eigenen Angaben von Portal The Witness und Rime inspirierte Puzzle-Adventure auf Basis der Unreal Engine 4 soll, wenn alles klappt, im November 2020 für PC erscheinen. Umsetzungen für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One sind als Zusatzziele angedacht.Aktuell haben 300 Unterstützer 14.896 Euro von 37.800 Euro zugesagt, die bis zum 9. September 2019 erreicht werden sollen. Zum Spielinhalt schreiben die Macher: "Der Spieler schlüpft in die Rolle von Aywa, einer jungen Abenteurerin, welche nach Ägypten reist, um ihren Vater zu finden - einen Archäologen, der von seiner letzten Expedition nie zurückgekehrt ist. Auf dieser Reise erkundet der Spieler einen abgelegenen Temple und entdeckt bislang unerforschte ägyptische Technologien. In einer beeindruckenden Szenerie aus fliegenden Inseln und antiken Tempeln muss der Spieler diese Technologien nutzen um herausfordernde Rätsel zu lösen.Das Gameplay erinnert an den beliebten Portal Mod 'Thinking with time machine'. Um die Rätsel zu lösen muss der Spieler seine Handlungen aufnehmen und durch eine Kopie seiner selbst wiederholen lassen. Dies ermöglicht es dem Spieler mit sich selbst zu interagieren - ein Single-Player Co-Op Spiel." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer