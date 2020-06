Excited to share that we’re joining the Oculus Studios team! Together, we will continue to pursue a future of rich, immersive and original VR game content. Excited for what’s to come! https://t.co/Cmj2bAGtO5



— Ready At Dawn (@RAD_Studios) June 22, 2020

Diese Meldung kommt überraschend: Oculus bzw. indirekt auch dessen Mutterkonzern Facebook haben die Ready at Dawn Studios übernommen. Das haben die Macher von Spielen wie The Oder: 1886 und den PSP-Ablegern von God of War via Twitter verkündet. Ab sofort ist man damit ein Teil der Oculus Studios und wird sich auf die Entwicklung von VR-Inhalten konzentrieren.Erste Erfahrungen hat man in dieser Hinsicht bereits gemacht: Ready at Dawn veröffentlichte 2017 Lone Echo sowie die Echo Arena exklusiv für Oculus Rift und dürfte sich damit auch als potenzieller Übernahmekandidat empfohlen haben.