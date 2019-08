Caliber: Taktik-Shooter von Wargaming feiert seine Premiere auf der gamescom - 4Players.de

"Sturmsoldat: Ein effektiver Operator für Gefechte auf kurze und mittlere Distanzen, perfekt geeignet für offensive Spieler.

Unterstützer: Dieser gepanzerte Operator hilft mit seinem schweren Equipment seinen Teamkollegen beim Erfüllen der Missionsziele.

Sanitäter: In der Hitze des Gefechts bewahrt dieser Operator einen kühlen Kopf und ist der Retter in der Not für seine Mitspieler.

Scharfschütze: Dieser Operator hilft seinem Team aus der Distanz und schlägt mit chirurgischer Präzision zu, wenn die Situation es erfordert."

Screenshot - Caliber (PC) Screenshot - Caliber (PC) Screenshot - Caliber (PC) Screenshot - Caliber (PC) Screenshot - Caliber (PC) Screenshot - Caliber (PC) Screenshot - Caliber (PC) Screenshot - Caliber (PC) Screenshot - Caliber (PC) Screenshot - Caliber (PC) Screenshot - Caliber (PC)

Caliber, der Third-Person-Taktik-Shooter von 1C Game Studios und Wargaming, feiert seine Europa-Premiere auf der diesjährigen gamescom in Köln. Nachdem der Titel ausführlich in der Heimatregion seiner Entwickler getestet wurde, können die Besucher der Koelnmesse vom 20. bis 24. August erstmals einen Blick auf den Free-to-play-Titel für PC werfen.Caliber setzt laut Wargaming auf Kommunikation, Koordination und die richtige Taktik, um erfolgreich zu sein. Teams von bis zu vier Spielern stellen sich im SpecOps-Modus computergesteuerten Gegnern in PvE-Gefechten - oder man sucht die Herausforderung gegen andere Spieler im PvP-Modus. Die Spieler können aus einer Vielzahl verschiedener internationaler Spezialeinheiten wählen, um ihren eigenen Operator zu gestalten.Vier Rollen stehen in Caliber zur Verfügung:"Wir freuen uns sehr, Caliber zum ersten Mal dem europäischen Publikum präsentieren zu können, zumal wir die größte Bühne der Spielebranche dafür haben werden: die gamescom", sagt Alexander Zezyulin, Poduct Director. "Ich kann bestätigen, dass wir bei der Entwicklung des Spiels darauf geachtet haben, dass es zu der Wargaming-Philosophie passt: es ist Free-to-Win und zugleich fair. Außerdem ist es wichtig zu erwähnen, dass in Caliber nicht das reaktionsschnellste Team, sondern das Team mit der besten Taktik gewinnt."Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer