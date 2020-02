Caliber: Betatest des Taktik-Shooter läuft bald in Europa an

Wargaming und 1C Game Studios haben die erste spielbare Testphase des Taktik-Shooters Caliber (Free-to-play-Modell) für Europa angekündigt, aber noch nicht gestartet. Interessierte Spieler können sich auf der offiziellen Website für die Closed Beta registrieren."Nach einem überaus erfolgreichen Start von Caliber in der GUS [Gemeinschaft unabhängiger Staaten, die ehemaligen Mitgliedstaaten der Sowjetunion (ohne Litauen, Lettland, Estland)] mit über einer Million registrierten Spielern, nutzen die Entwickler die gewonnenen Erfahrungen, um Caliber bereit für den Start in Europa zu machen. Neugierige Spieler können Caliber bereits auf der IEM Expo in Kattowitz, Polen vom 28. Februar bis 1. März am Stand B3 in seiner neusten Version erleben", schreibt der Publisher."Wir sorgen dafür, dass die europäischen Spieler zahlreiche Inhalte, wie weitere Internationale Sondereinheiten, neue Karten und mehr für ein abgerundetes Spielerlebnis erhalten. Auf der offiziellen Webseite können sich die Spieler registrieren und schon bald an der Testphase des Spiels in Europa teilnehmen", sagt Kirill Stadnik, Caliber Product Director.Caliber setzt laut Wargaming auf Kommunikation, Koordination und taktisches Vorgehen. Teams von bis zu vier Spielern bekämpfen im Spec-Ops-Modus computergesteuerte Gegner in PvE-Gefechten - oder man begibt sich auf Spieler-gegen-Spieler-Gefechte im PvP-Modus. Die Spieler können aus einer Vielzahl verschiedener internationaler Spezialeinheiten wählen, um ihren eigenen Operator zu gestalten. Vier Rollen stehen in Caliber zur Verfügung: Sturmsoldat, Unterstützer, Sanitäter und Scharfschütze.Letztes aktuelles Video: Closed Beta Teaser