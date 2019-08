ARK: Genesis: Zweiteilige Erweiterung für ARK: Survival Evolved angekündigt - 4Players.de

Screenshot - ARK: Genesis (PC) Screenshot - ARK: Genesis (PC) Screenshot - ARK: Genesis (PC) Screenshot - ARK: Genesis (PC) Screenshot - ARK: Genesis (PC)

Studio Wildcard hat eine zweiteilige Erweiterung für ARK: Survival Evolved mit dem Titel "Genesis" angekündigt. In Genesis werden der Überlebenskampf an neuen Schauplätzen und die ARK-Geschichte mit einem neuen Missions-basierten Spielmodus fortgesetzt. Natürlich wird es auch weitere zähmbare Kreaturen geben, wie z. B. inselgroße Meeresschildkröten, drachenartige Bestien und Formwandler, die sich von klein und putzig in ein wildes Tier verwandeln können. Ein holographischer Gefährte wird als Begleiter ebenfalls dabei sein. Neue Ausrüstung, Gebäude und Co. dürfen nicht fehlen.ARK: Genesis - Teil 1 wird im Dezember 2019 erscheinen. ARK: Genesis - Teil 2 ist für "Winter 2020" geplant. Die beiden Genesis-Erweiterungen können einzeln oder in dem ARK: Genesis Season Pass für 34,99 Euro gekauft werden. Der Season Pass umfasst zusätzlich das kosmetische Haustier HLN-A.