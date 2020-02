ARK: Genesis: Erster Teil der Erweiterung steht bereit

If after patching, you're having problems launching ARK: Genesis on Xbox. Please search the Store for a Genesis Part One addon. This will be a free download which Season Pass holders may need to start the expansion pack.



— ARK: Survival Evolved (@survivetheark) February 26, 2020

Der erste Teil von ARK: Genesis ist nach mehreren Verschiebungen und Startproblemen (besonders auf Steam ) auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht worden, gerade mangelnde Kommunikation beim Launch und die vielen Verzögerungen werden von den Genesis-Season-Pass-Käufern auf PC angeprangert. Eigentlich war der erste Genesis-Teil für Dezember 2019 geplant.In Genesis werden der Überlebenskampf an neuen Schauplätzen und die ARK-Geschichte mit einem neuen Missions-basierten Spielmodus fortgesetzt. Natürlich wird es auch weitere zähmbare Kreaturen geben. Ein holographischer Gefährte wird als Begleiter eine zentrale Rolle einnehmen. Der zweite Teil der Erweiterung soll im Dezember 2020 startklar sein.Eine der größten Neuerungen in ARK: Genesis ist ein computergesteuerter KI-Charakter mit Sprachausgabe. Dieser KI-Begleiter führt durch die Geschichte und sucht in der offenen Spielwelt nach Missionen - wie zum Beispiel Eskorten, interessante Orte, Herausforderungen, Rennen oder Arenen (mit Bestenliste). Das Ziel der KI soll es sein, die "Fehler" (Glitches) in der ARK-Simulation zu finden und zu schließen. Darüber hinaus wird die Figur eine Rolle als Guide übernehmen. Wer aber keine Lust hat, die Missionen zu lösen, kann diesen Teil komplett ignorieren, obwohl manche Pläne und Boni an die Missionen geknüpft sind. Dieses Open-World-Missionssystem wird man auch im Mehrspieler-Modus kooperativ nutzen können. Die Stärke und die Anzahl der Gegner skaliert mit der Anzahl der Spieler. Der Fortschritt wird in der Gruppe geteilt. Sollten manche Spieler im Fortschritt noch nicht weit genug sein, sollen sie aufgrund der offenen Struktur schnell aufschließen können, heißt es.Letztes aktuelles Video: Part 1 - Expansion Pack"Ein holographischer Leitfaden für die Simulation, HLN-A, bietet eine breite Palette von Missionen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die Sie in Ihrem eigenen Tempo angehen können - alles, vom Abschießen von Wellen von Feinden mit Hilfe von Power-Ups, um verwundbare Babykreaturen zu eskortieren für ihre Eltern, um mächtige Bosse aufzuspüren und zu jagen, an Dino-Rennen teilzunehmen, sogar eine Runde Dodo-Basketball zu spielen und vieles mehr. Die Simulation selbst ist nicht perfekt. Sie können also zusätzliches Guthaben (und zusätzliche Erfahrung) verdienen, indem Sie die Störungen beheben, die auf der ganzen Welt verstreut sind. Durch das Abschließen von Missionen erhalten Sie Hexagone, die Sie für zusätzliche Ressourcen, TEK-Gegenstände, Reisen zwischen Umgebungen und mehr ausgeben können", schreiben die Entwickler.