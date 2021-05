ARK: Genesis: Zweiter Teil der Erweiterung steht in den Startlöchern

Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One) Screenshot - ARK: Genesis (PC, PS4, One)

Nach zahlreichen Verschiebungen wird der zweite Teil von ARK: Genesis (aus dem Genesis Season Pass) am 2. Juni 2021 erscheinen. Die Erweiterung wird ARK: Survival Evolved abschließen und als erzählerische Brücke zwischen dem aktuellen Spiel und dem Nachfolger ( ARK 2 ) fungieren. Produktbeschreibung : "ARK: Genesis Part 2 stellt eine riesige zusammenhängende Welt dar, die mit seltsamen neuen Biomen, Story-Missionen und exotischen Kreaturen gefüllt ist. Die letzte Konfrontation zwischen der munteren HLN-A und dem bösartigen Sir Edmund Rockwell findet auf einem gigantischen Kolonieschiff statt, das durch den Weltraum fährt, und die Spieler müssen all ihre ARK-Erfahrung nutzen, um erfolgreich zu sein. Egal, ob du Feinde über gehirngesteuerte 'Noglin'-Kreaturen in Besitz nimmst, waghalsige Tricks auf dem skateboardähnlichen Hoversail ausführst oder deine Basis mit Überwachungskameras aus der Ferne verwaltest und anzeigst, neben einer Vielzahl anderer neuer Gegenstände und Kreaturen, ARKs bisher größtes Expansion Pack hat bahnbrechende Ergänzungen für jede Art von Spieler. Aber werden eure mächtigen Fähigkeiten, Ausrüstungen und Zähmungen auch mit der Hilfe von HLN-A ausreichen, um Rockwells wahnsinnigen Plänen ein für alle Mal ein Ende zu setzen?"Last but not least ist die ARK: Ultimate Survivor Edition auf PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden (Preis: 59,99 Euro). Dieses Gesamtpaket enthält das Basisspiel sowie alle Erweiterungspakete: Scorched Earth, Aberration, Extinction und Genesis Parts 1 & 2.Letztes aktuelles Video: Part 1 Expansion Pack