ARK: Genesis: Zweiter Teil der Erweiterung veröffentlicht

"Ein holographischer Leitfaden, HLN-A, bietet eine breite Palette von Missionen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die Sie in Ihrem eigenen Tempo angehen können. Wenn Sie Missionen abschließen, erhalten Sie neue kartenweite Boni und Sechsecke, die Sie für zusätzliche Ressourcen, zusätzliche Engrammpunkte, TEK-Gegenstände, Reisen zwischen Umgebungen und mehr ausgeben können. Entdecken Sie Hunderte von Explorer Notes und Environmental Cues auf der ganzen Welt, um noch mehr über die Geschichte der ARK-Saga zu erfahren.

In Genesis 2 tauchen Sie aus der Simulation in ein gigantisches Raumschiff auf, das mit einzigartigen Biomen gefüllt ist, darunter wunderschöne elysische Felder, ein exotisches Dämmerungsreich hochentwickelter Lebensformen, die Tiefen des Weltraums und sogar die Innereien des immer größer werdenden Raumes Rockwell selbst. Jedes Biom birgt einzigartige Gefahren, aber auch Möglichkeiten, neue Ressourcen und Kreaturen zu erwerben - einschließlich des mächtigen neuen „Mutagen“, mit dem Sie Ihre bestehenden Zähmungen weiterentwickeln können!

In Genesis Teil 2 finden Sie unter anderem die gehirnkontrollierenden Noglins, die eleganten High-Tech-Stryder, das kuschelige mobile Kinderzimmer Maewing und sogar den laserschießenden, bombenstrahlenden und tonnenrollenden Astrodelphis-Starfighter Kreaturen und weiterentwickelte R-Varianten alter Favoriten!

In Genesis 2 lernen Sie, wie Sie Remote-Kameras platzieren, Tricks mit einem schwebenden Skateboard-ähnlichen Schwebesegel ausführen, Ihre Eier mit dem High-Tech-Inkubator pflegen, mit dem Tek-Bogen Pfeile aus reiner Energie abschießen und sogar einrasten in einem Echtzeitstrategie-Befehlsmodus innerhalb des neuen ExoMek --- und weit, weit mehr."

Wenn's mal wieder länger dauert: Der zweite Teil von ARK: Genesis (aus dem Genesis Season Pass) ist mit leichter Verspätung auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. Die Erweiterung wird ARK: Survival Evolved abschließen und als erzählerische Brücke zwischen dem aktuellen Spiel und dem Nachfolger ( ARK 2 ) fungieren.Genesis - Teil 2 führt auch neue (englische) Sprecher in das ARK-Universum ein: David Tennant (Doctor Who, Good Omens) spricht Sir Edmund Rockwell und Madeleine Madden (The Wheel of Time, Picnic at Hanging Rock, Dora and the Lost City of Gold) übernimmt die Rolle der Roboter-KI-Begleiterin HLN-A bzw. Helena Walker. Produktbeschreibung : "ARK: Genesis Part 2 stellt eine riesige zusammenhängende Welt dar, die mit seltsamen neuen Biomen, Story-Missionen und exotischen Kreaturen gefüllt ist. Die letzte Konfrontation zwischen der munteren HLN-A und dem bösartigen Sir Edmund Rockwell findet auf einem gigantischen Kolonieschiff statt, das durch den Weltraum fährt, und die Spieler müssen all ihre ARK-Erfahrung nutzen, um erfolgreich zu sein. Egal, ob du Feinde über gehirngesteuerte 'Noglin'-Kreaturen in Besitz nimmst, waghalsige Tricks auf dem skateboardähnlichen Hoversail ausführst oder deine Basis mit Überwachungskameras aus der Ferne verwaltest und anzeigst, neben einer Vielzahl anderer neuer Gegenstände und Kreaturen, ARKs bisher größtes Expansion Pack hat bahnbrechende Ergänzungen für jede Art von Spieler. Aber werden eure mächtigen Fähigkeiten, Ausrüstungen und Zähmungen auch mit der Hilfe von HLN-A ausreichen, um Rockwells wahnsinnigen Plänen ein für alle Mal ein Ende zu setzen?"Letztes aktuelles Video: Part 2 Expansion PackFeatures: