Gamedec: Cyberpunk-Rollenspiel für Einzelspieler ohne Kämpfe bei Kickstarter

Zur Finanzierung von Gamedec (Game + Detective) haben die Anshar Studios ( Detached ) eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Insgesamt 50.000 Dollar (46.256 Euro) sollen für die Realisierung des Projekts von interessierten Unterstützern eingesammelt werden. Das Spiel soll im Dezember 2020 für PC ( Steam ) erscheinen.In Gamedec wird die Geschichte eines Privatdetektivs erzählt, der in virtuellen Spielwelten begangene Verbrechen löst. Das Projekt wird als isometrisches Cyberpunk-Rollenspiel für Einzelspieler ohne Kämpfe beschrieben. "Trage Wortgefechte aus, entdecke oder erschaffe Netze aus Intrigen, rette Menschenleben und entdecke die Beziehungen zwischen den virtuellen Welten und ihren Bewohnern", schreiben die Entwickler. Die Charakterentwicklung soll auf Basis von getroffenen Entscheidungen basieren und sich an Pen-&-Paper-Rollenspielen orientieren.Beschreibung des Hersteller: "Willkommen in Warsaw City des 22. Jahrhunderts. Die 'Realität' ist relativ geworden. 'Leben' und 'Tod' haben unterschiedliche Bedeutungen. Die virtuellen Welten werden von ganz realen Problemen heimgesucht: Lust, Trägheit, Neid und Hochmut. Um ihrer Herr zu werden, sind diese virtuellen Welten auf Spezialisten angewiesen - sogenannte Gamedecs, die die in den Spiel-Clients verborgenen Cheats entdecken und sich zu Nutzen machen. Ob im wilden Westen oder im dichten Dschungel eines prähistorischen Erlebnisparks: diese und viele andere Welten stellen unsere menschliche Natur auf die Probe, die trotz all der Veränderungen erschreckend gleich geblieben ist ...""Du machst Jagd auf die Verbrecher der virtuellen Welten. Wohlhabende und verwöhnte Geschäftsleute, Mütter, die nur ein besseres Leben für ihre Kinder wollen, oder Konzerne, die mit dem Schicksal der Menschheit spielen. Agieren sie allein oder sind sie lediglich Teil einer größeren Macht? Wie soll ein 'Happy End' für sie oder dich überhaupt aussehen? Jede Entscheidung, die du triffst, verändert die Spielwelt und die Persönlichkeit deines Charakters. Einige Entscheidungen werden sich richtig anfühlen, andere werden überraschend sein. Das Spiel passt sich deinen Entscheidungen fortlaufend an und fällt nie ein Urteil - das kannst nur du selbst."