Gamedec: Kampfloses Cyberpunk-Rollenspiel für PC

"Interagiere mit NPCs, um an Informationen zu gelangen. Verfügbare Dialogoptionen variieren entsprechend deiner Entscheidungen, Fähigkeiten und gesammelten Informationen.

Erkunde diverse virtuelle Welten: von trügerischen Bauernhöfen über düstere Noir-Cyberpunkt-Welten bis zu klassischen Fantasy-Welten.

Verwende deinen Kodex und deine Kombinationsgabe, um Fakten und Beweise richtig zusammenzufügen und den Fall aufzuklären. Finde deine eigenen Antworten und handle nach deinen eigenen Werten, Prinzipien oder romantischen Vorstellungen von Gerechtigkeit.

Forme deinen Charakter durch Handlungen, die positive oder negative Effekte gewähren. Bestimme durch das Auswählen von zu deinem Spielstil passenden Charakterzügen, wie du von anderen wahrgenommen werden willst. Erschaffe durch deine Entscheidungen und Handlungen deinen eigenen Gamedec.

Triff in der realen und der virtuellen Welt verschiedene Charaktere, die sich entsprechend deiner Entscheidungen im Spielverlauf als Freund oder Feind herausstellen werden."

Das Rollenspiel Gamedec wird im Laufe des heutigen Tages für PC veröffentlicht werden (29,99 Euro bei Steam GOG.com und Humble Store ).In dem Spiel (Game + Detective) wird die Geschichte eines Privatdetektivs erzählt, der in virtuellen Spielwelten begangene Verbrechen löst. Es ist ein isometrisches Cyberpunk-Rollenspiel für Einzelspieler völlig ohne Kämpfe. Die Charakterentwicklung soll auf Basis von getroffenen Entscheidungen basieren und sich an Pen-&-Paper-Rollenspielen orientieren. Texte liegen in deutscher Sprache vor. Sprachausgabe gibt es nicht."Du bist ein Gamedec, der in virtuellen Welten Verbrechen aufklärt. Nutze Witz und Verstand, um Zeugen und Verdächtigen Informationen zu entlocken, um so finstere Komplotte aufzudecken, Leben zu retten und die besondere Beziehung zwischen virtuellen Welten und ihren Bewohnern zu ergründen. Das Spiel passt sich deinen Entscheidungen fortlaufend an und fällt nie ein Urteil", schreiben die Entwickler.Spielinhalte von Gamedec (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer