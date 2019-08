Dogfighter -WW2-: PS4-exklusive Battle-Royale-Luftkampf-Action im Anflug - 4Players.de

Screenshot - Dogfighter -WW2- (PS4) Screenshot - Dogfighter -WW2- (PS4) Screenshot - Dogfighter -WW2- (PS4) Screenshot - Dogfighter -WW2- (PS4) Screenshot - Dogfighter -WW2- (PS4) Screenshot - Dogfighter -WW2- (PS4) Screenshot - Dogfighter -WW2- (PS4) Screenshot - Dogfighter -WW2- (PS4) Screenshot - Dogfighter -WW2- (PS4) Screenshot - Dogfighter -WW2- (PS4) Screenshot - Dogfighter -WW2- (PS4) Screenshot - Dogfighter -WW2- (PS4) Screenshot - Dogfighter -WW2- (PS4) Screenshot - Dogfighter -WW2- (PS4) Screenshot - Dogfighter -WW2- (PS4)

Iggymob, Grumpy und I-Bong haben die im Zweiten Weltkrieg verortete Luftkampf-Action Dogfighter -WW2- angekündigt, die im Herbst 2019 exklusiv auf PlayStation 4 abheben soll. Neben einer Free-to-play-Fassung mit Battle-Royale-Schlachten für bis zu 40 Piloten ist auch eine Premium-Version mit DLC-Kampagne ("Into the Fire") geplant.Als Schauplätze sind sowohl Europa als auch der Pazifik angedacht. Außerdem werden authentischen Flugzeuge wie P-51 Mustang, Messerschmitt BF-109, Mitsubishi A6M Zero und Supermarine Spitfire mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten versprochen. Die Steuerung soll eher Arcade-Charakter haben. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer