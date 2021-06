Minute of Islands: Narratives Rätsel-Abenteuer der Inner-World-Macher veröffentlicht

Schwinge den mächtigen Omni-Stab in diesem storybasierten Platformer voller Rätsel und Puzzles, um die Kontrolle über die Maschinen der Riesen zurückzugewinnen.

Stelle dich der dunklen Wahrheit, die sich unter der Oberfläche der Inseln verbirgt und enthülle eine emotionale poetische Geschichte, die von der Schauspielerin Megan Gay erzählt wird.

Erkunde eine fantastische handgefertigte Welt, die sich über mehrere einzigartige Inseln erstreckt, triff sonderbare Charaktere und Kreaturen und decke die Geheimnisse der Inselgruppe auf.

Am 13. bzw. 15. Juni 2021 haben Studio Fizbin ( The Inner World ) und Mixtvision das auch auf der Future Games Show vorgestellte 2D-Puzzle-Adventure Minute of Islands für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Steam , wo bis dato 90 Prozent der Nutzerreviews positiv ausfallen, GOG Microsoft Store und eShop kostet jeweils 19,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Du bist Mo, eine begabte Mechanikerin, die mit ihrer Familie auf einer idyllischen Inselgruppe lebt, die früher von einer uralten, rätselhaften Art von Riesen bewohnt war. Ihre überirdischen, aber lebensnotwendigen Maschinen befinden sich immer noch versteckt unter den Inseln und müssen am Laufen gehalten werden, sonst wird eine allgegenwärtige Bedrohung alles verschlingen. Mo schwört, die versteckten Maschinen rechtzeitig zu reparieren, aber ist es das, was sie braucht?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer