Bookbound Brigade: Metroidvania mit Dracula, Tesla, Robin Hood und Co. macht sich startklar

Am 30. Januar 2020 werden Digital Games und Intragames ihren 2D-Plattformer Bookbound Brigade , in dem man eine aus Dracula, König Artus, Königin Victoria, Nikola Tesla, Kassandra, Dorothy Gale, Affenkönig Sun Wukong und Robin Hood bestehende Heldenbrigade dirigiert, für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC ( Steam ) veröffentlichen. Der Preis soll 19,99 Euro betragen.Neben Hüpf- und Rätseleinlagen werden auch Kämpfe gegen mehr als 40 Gegnertypen, fünf nicht-lineare Welten, über 50 NPCs sowie individuelle Fertigkeiten und wechselnde Formationen versprochen. Das Skript stammt vom britischen Comedy-Autor Dean Wilkinson ( LittleBigPlanet ). Weiter heißt es vom Hersteller: "Was wäre, wenn alle Buch-Protagonisten ihr Gedächtnis verloren hätten? Wage dich in ihre Welt und verprügle historische und literarische Figuren, die du aus der Schule kennst!Bookbound Brigade ist eine neue Interpretation des etablierten Metroidvania-Genres, in dem klassische Geschichten und bekannte Figuren in einem Videospiel auftauchen und der Spieler einen bunten Haufen echter und fiktiver Helden durch ein 2D-Side-Scrolling-Plattform-Abenteuer führt, bei dem es darum geht, gewaltige Monsterhorden zu bekämpfen und Ordnung in die Literaturwelt zurückzubringen."Letztes aktuelles Video: Story Trailer