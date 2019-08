Crossroads Inn: Tavernen-Simulator im Fantasyszenario ab Herbst für PC - 4Players.de

Screenshot - Crossroads Inn (PC) Screenshot - Crossroads Inn (PC) Screenshot - Crossroads Inn (PC) Screenshot - Crossroads Inn (PC) Screenshot - Crossroads Inn (PC) Screenshot - Crossroads Inn (PC) Screenshot - Crossroads Inn (PC) Screenshot - Crossroads Inn (PC) Screenshot - Crossroads Inn (PC) Screenshot - Crossroads Inn (PC)

Noch in diesem Herbst soll die Aufbau-Simulation Crossroads Inn erscheinen. In dem von Kraken Unleashed entwickelten Spiel managt ihr eine Taverne in einem mittelalterlichen Fantasyszenario. Die Polen werden neben einer Kampagne samt Story , die klassische Rollenspiel-Elemente wie Quests, Entscheidungen, Nichtspieler-Chraktere und Fraktionen beinhalten soll, auch einen Sandbox-Modus anbieten, den sie kürzlich über eine knappe Stunde vorgestellt haben. Dort startet man mit dem Bau der Taverne, stattet diese aus, stellt Personal ein, kauft Waren und kümmert sich um die Bedürfnisse der Gäste, indem man neue Angebote und Rezepte entwickelt.Die Musik von Crossroads Inn stammt übrigens von Marcin Przybyaowicz, der auch für The Witcher 3 komponierte. Es soll zum Start auf dem PC auch einen Editor für eigene Kampagnen geben. Hier einige Screenshots: