Crossroads Inn: Early-Access-Start der Fantasy-Tavernen-Simulation steht fest - 4Players.de

"Kompletter OST mit 20 Titeln (insgesamt ca. 45 Minuten Musik) inklusive dem Bonus-Song 'Forget me not' von Alina Lesnik - eine exklusiv für Crossroads Inn geschriebene Ballade

Spielhandbuch und detaillierter Bartender’s Guide

(...) Kochbuch mit zwölf Originalrezepten aus allen Teilen des Kontinents Delcrys

Karte von Delcrys mit wichtigen Orten und Wahrzeichen

Einzigartiges Outfit für Martyn der Schankwirt (Digitales Item)

Komplettes Multimedia-Paket: Konzeptzeichnungen, Artworks, Wallpapers, Making-Of und Videos"

Mini-Kochbuch mit neun Originalrezepten aus der Welt von Delcrys

OST inklusive der vier Hauptthemen, welche die vier Jahreszeiten aus der Geschichte von Crossroads Inn wiederspiegeln

Ausgewählte Multimedia-Assets

Kraken Unleashed (Entwickler) und Klabater (Publisher) werden Crossroads Inn ab dem 23. Oktober 2019 in den Early Access für PC, Linux und Mac auf Steam und GOG.com schicken. Das Spiel ist eine mittelalterliche Tavernen-Management-Simulation mit Rollenspiel-Elementen in einer Fantasy-Welt.Auf der gamescom 2019 hinterließ das Spiel einen ziemlich negativen Eindruck, da grundlegende Elemente in der Preview-Version noch nicht funktionierten und es nicht einmal möglich war, die Gäste mit alkoholischen Getränken zu versorgen, obgleich alle nötigen Bestandteile in der Taverne platziert wurden und die Gäste Durst hatten. Es bleibt zu hoffen, dass die Early-Access-Version einen etwas ausgereifteren Eindruck hinterlassen wird. Crossroads Inn erscheint in zwei verschiedene Versionen auf Englisch, Polnisch und Deutsch.Collector's Edition für 24,99 EuroStandard Edition für 19,99 EuroLetztes aktuelles Video: Spielszenen-TrailerProduktbeschreibung des Publishers: "Crossroads Inn ist eine Management-Simulation mit Rollenspiel-Elementen. Die beiden enthaltenen Modi eignen sich dabei für zwei unterschiedliche Spielstile. Im Sandbox-Modus liegt der Fokus auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der eigene Taverne: vom Aufbau über das Anstellen und die Beaufsichtigung von Mitarbeitern, dem Optimieren von Lieferketten bis hin zum Kreieren neuer Rezepte. Im Kampagnen-Modus ist Micromanagement lediglich der Auftakt zu einer Geschichte über einen anbahnenden Matchwechsel, der das Königreich in Aufruhr versetzt. Dabei erregt die eigene Taverne schnell die Aufmerksamkeit wichtiger politischer und militärischer Charaktere, die sich verzweifelt an ihre Positionen klammern. In einem ausufernden Drama warten politische Intrigen, lebhafte Charaktere, verräterische NPCs und gefährliche Quests - inspiriert von klassischen RPGs."