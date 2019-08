Das Schwarze Auge: Book of Heroes: Action-Rollenspiel für bis zu vier Spieler auf PC - 4Players.de

Screenshot - Das Schwarze Auge: Book of Heroes (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Book of Heroes (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Book of Heroes (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Book of Heroes (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Book of Heroes (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Book of Heroes (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Book of Heroes (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Book of Heroes (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Book of Heroes (PC)

Auf der Ratcon 2019 (DSA-Convention) ist Das Schwarze Auge: Book of Heroes für PC angekündigt worden. Das von finnischem Studio Random Potion entwickelte Action-Rollenspiel soll im Frühjahr 2020 erscheinen. Publisher ist Wild River, das internationale Gaming-Label des Distributors EuroVideo.Book of Heroes wird als klassisches Action-Rollenspiel aus der "Draufsicht-Perspektive" mit schnellen Dungeon-Crawls für bis zu vier Spieler (kooperativ) auf prozedural generierten Karten in Aventurien beschrieben. Solo-Partien mit computergesteuerten Kameraden sind ebenfalls möglich. Viele bekannte Figuren, Orte und Ereignisse werden versprochen.Marc Wardenga, Head of Games bei Wild River, sagt: "Das Schwarze Auge ist eine tolle Welt, in der seit 1984 Hunderttausende von Spielern aufregende und spannende Abenteuer erlebt haben - wir freuen uns, dieser Welt mit all ihren Wundern, ihrer Magie und ihren reichhaltigen Geschichten, mit Book of Heroes ein neues Kapitel hinzufügen zu können."Nikolai Hoch, Lead Developer zu Das Schwarze Auge bei Ulisses Spiele, sagt: "Die fantastische Welt von Aventurien zog mich in ihren Bann, als ich gerade einmal 12 Jahre alt war. Nun, 30 Jahre und unzählige fantastische Abenteuer später, bin ich selbst für die Weiterentwicklung der Spielwelt von Das Schwarze Auge verantwortlich und freue mich, diese Welt gemeinsam mit EuroVideo und Random Potion nicht nur erneut zu erkunden, sondern sie durch das Spiel Book of Heroes vielen neuen Spielern zugänglich zu machen."