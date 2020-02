Das Schwarze Auge: Book of Heroes: Video gibt Einblick in die Entstehung des kooperativen Action-Rollenspiels

Random Potion und Wild River haben ein fünfminütiges Making-of-Video zu Das Schwarze Auge: Book of Heroes veröffentlicht, in dem sie Einblicke in die Entstehung des im Frühjahr 2020 für PC ( Steam ) erscheinenden Action-Rollenspiels geben:Letztes aktuelles Video: Hinter den KulissenDazu heißt es von den Machern: "Wenige Monate vor Release des neuen Multiplayer-Rollenspiels Das Schwarze Auge: Book of Heroes gewähren Publisher Wild River Games und Entwickler Random Potion einen Einblick in die Arbeit hinter den Kulissen: In einem Making-of Videoclip kommen die zentralen Personen in der Entwicklung von Book of Heroes zu Wort. Dabei zeichnen sie die Entstehungsgeschichte des neu erscheinenden Rollenspiels nach und geben einen kleinen Vorgeschmack darauf, was die Spieler*innen von dem neuen aventurischen Abenteuer zu erwarten haben."