Das Schwarze Auge: Book of Heroes: Video gibt weitere Einblicke in die Entstehung des Action-Rollenspiels

Random Potion und Wild River haben ein zweites Making-of-Video zu Das Schwarze Auge: Book of Heroes veröffentlicht, in dem sie weitere Einblicke in die Entstehung des im zweiten Quartal 2020 für PC ( Steam ) erscheinenden, kooperativen Action-Rollenspiels (zur Vorschau ) geben:Letztes aktuelles Video: Hinter den Kulissen - Teil 2Dazu heißt es von den Machern: "Bei Random Potion, den Entwicklern des neuen Multiplayer-Rollenspiels Das Schwarze Auge: Book of Heroes, laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Mit einem zweiten Teil zu dem Ende Januar veröffentlichten Making-of-Video zeigt Publisher Wild River Games noch mehr Szenen - sowohl aus der Entwicklung als auch aus dem Spiel selbst. Einige der Teamleads berichten über die zentralen Herausforderungen und ihre Ansätze, diesen gerecht zu werden."