Genesis: Sci-Fi-MOBA für PS4 steht in den Startlöchern - 4Players.de

Rampage Games werden ihr Free-to-play-MOBA Genesis am 14. August 2019 für PlayStation 4 veröffentlichen. In der Multiplayer Online Battle Arena stürzt man sich in einer futuristischen Welt in einen Kampf zwischen Göttern und Menschen. Dazu heißt es von den Machern: "GENESIS wurde für Strategie- und Action-Enthusiasten entwickelt und ist ein MOBA-Titel der nächsten Generation, dessen Gameplay speziell auf Controller zugeschnitten ist. Das Steuerungssystem bringt auf Konsolen frischen Wind in das Genre und macht die Navigation intuitiv, präzise und gleichzeitig effektiv. Auf der einen Seite profitieren die Spieler von integrierten Automatisierungsfunktionen wie einem innovativen Targeting-Design. Auf der anderen Seite ist ein Controller das ideale Gerät, um zusätzliche Komfortfunktionen anzubieten, wie z.B. das Freigeben von Richtungsfähigkeiten, Blinzeln oder das schnelle Umschalten zwischen Fähigkeiten und Gegenständen.""Wir wollten wirklich ein echtes MOBA-Erlebnis auf Konsolen bringen", erklärt Ray Zhu, Executive Producer bei Rampage Games. "Die größte Herausforderung war natürlich der Aufbau des Gameplay-Systems für Controller. Tastatur und Maus haben ihre Vorteile, aber aufgrund des Feedbacks, das wir von unseren Testern erhalten haben, bin ich zuversichtlich, dass wir gleichermaßen vorbereitet sind und sich die Spieler in GENESIS wie zu Hause fühlen werden."Weiter heißt es: "Neben dem Controller-basierten Ansatz ist GENESIS ein MOBA, das jeden gewünschten Aspekt abdeckt. Die richtige Taktik entscheidet über Sieg und Niederlage in den wettbewerbsorientierten Spieler-gegen-Spieler-Kämpfen (PvP). Hier kämpfen fünfköpfige Teams um die Kontrolle über das galaktische Schlachtfeld, um Ruhm, neue Waffen und Ausrüstung zu gewinnen. Mit einer umfangreichen Liste von 28 Originalhelden, unzähligen Anpassungsoptionen für Charaktere und einem Einzelspieler-Story-Modus (PvE) gibt es eine scheinbar unendliche Anzahl von Möglichkeiten, die die Spieler erkunden können. Ein weiteres Highlight ist der Koop-Eroberungsmodus, bei dem sich zwei lokale Spieler die Kontrolle über denselben Helden teilen!Last but not least wird der Entwickler Rampage Games durch die Leistung der Unreal Engine 4 atemberaubende Visuals in seine konsistente Sci-Fi-Welt bringen und eines der schönsten und detailliertesten MOBAs auf einer Konsolenplattform anbieten." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer