Stone Story RPG: ASCII-Rollenspiel ist in den Early Access gestartet - 4Players.de

Das reine ASCII-Rollenspiel Stone Story RPG von Martian Rex ist am 8. August 2019 in den Early Access auf Steam gestartet, wo noch bis zum 15. August ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den Verkaufspreis gewährt wird (13,43 Euro statt 16,79 Euro). Die Eary-Access-Phase soll ungefähr ein Jahr dauern. Die bisherigen Nutzereviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 91 Prozent der knapp 70 Reviews positiv).Die Entwickler beschreiben ihr Spiel wir folgt: "Stone Story ist ein RPG, das in einer dunklen und ominösen Welt angesiedelt ist. Monster und Geheimnisse plagen das Reich. Begib dich auf eine Mission, vereine die neun magischen Seelensteine und stelle das Licht wieder her.Das Spiel bedient sich Elementen verschiedener Genres und vereint sie zu einer einzigartigen Erfahrung. Eine der herausragenden Mechaniken von Stone Story ist, dass du keine direkte Kontrolle über den Charakter hast, da eine künstliche Intelligenz das Erforschen, Kämpfen und das Sammeln übernimmt. Das bedeutet nicht, dass es ein langweiliges Spiel ist. Tränke und spezielle Fähigkeiten werden durch gutes Timing maximiert. Die Endgegnerkämpfe sind intensiv und erfordern das schnelle Wechseln von Gegenständen, wenn der Gegner seine Muster wechselt.Deine natürliche Neugier wird dein wichtigstes Werkzeug sein, wenn du in das Spiel eintauchst und entdeckst, dass mehr hinter der täuschend einfachen Oberfläche steckt." Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer