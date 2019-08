Apsulov: End of Gods: Von nordischer Mythologie inspirierter Sci-Fi-Horror für PC veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Apsulov: End of Gods (PC) Screenshot - Apsulov: End of Gods (PC) Screenshot - Apsulov: End of Gods (PC) Screenshot - Apsulov: End of Gods (PC) Screenshot - Apsulov: End of Gods (PC) Screenshot - Apsulov: End of Gods (PC) Screenshot - Apsulov: End of Gods (PC)

Das schwedische Entwicklerteam Angry Demon Studio hat sein von nordischer Mythologie inspiriertes Sci-Fi-Abenteuer Apsulov: End of Gods am 8. August 2019 für PC veröffentlicht. Auf Steam werden aktuell 16,79 Euro für den Download fällig. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 92 Prozent von 66 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Auf der Suche nach der Gnade der Götter grub sich die Menschheit tief in die Erde. Was sie fanden, hätte die Oberfläche niemals erreichen sollen, weder in Midgard noch in einer anderen der neun Welten von Yggdrasil. Jetzt richtet ihre Entdeckung in ihrer Welt Chaos und Verwüstung an, nutzt ihre Technologie aus und hinterlässt alles in Schutt und Asche. Während all ihrer Eroberungen und Entdeckungen haben die Menschen nie begriffen, dass manche Dinge aus gutem Grund begraben sind.In einer Welt der Technologie und mythologischen Artefakte herrscht Chaos über die Welt der Menschen. In diesem Chaos findest du deine Bestimmung und dein Schicksal.In diesem in der Zukunft spielenden Viking Horror Adventure erwachst du in einem Heiligtum aus Stahl und Zement, gebaut um die Götter zu würdigen und um ein Artefakt zu beherbergen, das vor Äonen in der Erde vergraben wurde. Enthülle die Geheimnisse der Mythologie, der Artefakte und der neun Welten von Yggdrasil in Apsulov: End of Gods."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer