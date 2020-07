Sakuna: Of Rice and Ruin: Mischung aus Landwirtschafts-Abenteuer, Kampf und Crafting erscheint im November

Marvelous Europe hat bestätigt, dass Sakuna: Of Rice and Ruin am 20. November 2020 für PS4 und Switch erscheinen wird (physisch und digital). Das Spiel vom Zwei-Personen-Team Edelweiß (Astebreed) wird als eine spielbare Hommage an Reis bezeichnet, die zahlreiche Genres miteinander vermischt. So bekommen u.a. Fantasy Life, Rune Factory und My Time at Portia etwas Konkurrenz.Ähnlich wie bei den oben genannten Titeln steht im Zentrum der Aufbau der Existenz als Reisbauerin. Nebenbei kämpft man ausgiebig wie in einem klassischen Brawler aus der Seitenansicht gegen Monster, beschäftigt sich mit "tiefem Crafting" oder den Plattformer-Elementen. Laut Publisher Marvelous! soll die Geschichte japanischen Mythen neues Leben einhauchen: Bei der jungen Protagonistin Sakuna handelt es sich um eine verzogene Erntegöttin, die auf eine gefährliche Insel verbannt wurde, auf der auch ausgestoßene Menschen ihr Dasein fristen. Im Rahmen der Erkundung der felsigen Insel findet sie ein Heim in einem Bergdorf, wo sie versucht, sich zu rehabilitieren und sich ihrer Göttlichkeit als würdig zu erweisen. Praktisch erledigt sie das durch erfolgreichen Reisanbau und die Verbesserung der Lebensumstände ihrer menschlichen Nachbarn. Der Titel konzentriert sich komplett auf den Einzelspieler-Modus.Produktbeschreibung aus dem eShop von Nintendo: "Entdecke in Sakuna: Of Rice and Ruin eine einzigartige Fusion aus seitlich scrollender Action, einem ausgefeilten Crafting-System und Farmsimulation! Du schlüpfst in die Rolle von Sakuna, einer verzogenen Erntegöttin, die gemeinsam mit einer Gruppe Menschen auf eine gefährliche Insel verbannt wurde. Dort wird sie nicht nur den Dämonen den Kampf ansagen, die die wunderschönen, wenn auch tückischen Umgebungen der Insel bedrohen, sondern sich auch ein Zuhause in einem Bergdorf aufbauen. Indem sie Reis anbaut und das Leben der Menschen verbessert, wird sie sich ihres Titels als würdig erweisen. Sakuna: Of Rice and Ruin ist nicht nur eine Hommage an Action-Spiele und die japanische Mythologie, sondern auch eine Ode an den Reis, mit einem faszinierenden Einblick auf die Kunst des Reisanbaus."Letztes aktuelles Video: Ankündigungs-Trailer