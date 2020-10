Sakuna: Of Rice and Ruin: Einblicke ins Spielprinzip und die Digital Deluxe Edition

Im jüngsten Trailer geben Edelweiss und Marvelous! Einblicke in das Spielprinzip von Sakuna: Of Rice and Ruin ( ab 169,99€ bei kaufen ) , das sich als eine Mischung aus Action-Rollenspiel mit Kämpfen und Crafting sowie einer Lebens-/Farmsimulation rund um den Reisanbau präsentiert.Darüber hinaus wurden die Inhalte der Digital Deluxe Edition vorgestellt, die zusammen mit der Standard-Version ab dem 20. November aber offenbar nur für PS4, nicht aber Switch angeboten wird.Neben dem Spiel beinhaltet die Deluxe Edition auch eine Soundtrack-App mit 42 Musikstücken, vier exklusive PS4-Themes und ein Set mit neun PSN-Avataren. Vorbesteller erhalten außerdem Zugriff auf ein zusätzliches PS4-Theme, das nicht Bestandteil der Deluxe Edition ist und daher auch für früher Käufer der Standard-Version verfügbar.Während die Standard-Edition zum Preis von 39,99 Euro angeboten wird, muss man für die Digital Deluxe Edition 49,99 Euro zahlen.Darüber hinaus gibt es noch die Golden Harvest Edition für beide Plattformen, die neben dem Spiel auf einem physischen Datenträger auch ein 132-seitiges Artbook, einen Soundtrack auf drei CDs, ein doppelseitiges Poster und eine Sammlerbox enthält. Hierfür wird ein Preis von 59,99 Euro angesetzt. Zum gleichen Preis wie das digitale Pendant erhält man die Standard-Edition auf Wunsch ebenfalls in einer physischen Version.Letztes aktuelles Video: Gameplay Overview Trailer