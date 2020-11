Sakuna: Of Rice and Ruin: PC-Auftakt des fernöstlichen Farm-Abenteuers

Screenshot - Sakuna: Of Rice and Ruin (PS4, Switch) Screenshot - Sakuna: Of Rice and Ruin (PS4, Switch)

Side-Scroller-Plattformaction: Du kannst die Erntewerkzeuge als Waffen einsetzen, schnelle, schwere und besondere Angriffe miteinander verketten, um den dämonischen Bestien den Garaus zu machen. Es ist unerlässlich, dass du die magische "heilige Gewand" meisterst, denn damit kannst du nach fernen Plattformen greifen, Gefahren ausweichen und mächtige Gegner besiegen.

Detailiertes Gameplay im 3D-Simulationsstil: Erfahre mehr über die uralte Kunst der Landwirtschaft, indem du den einzelnen Schritten auf dem Weg zur perfekten Ernte folgst. Als Erntegöttin erlangt Sakuna immer mehr Kraft, je öfter sie eine erfolgreiche Ernte schafft. Die Eigenschaften, wie Ästhetik und Geschmack, haben direkten Einfluss auf ihre Kampffähigkeiten.

Erschaffe dir in der Wildnis ein Zuhause: Sakunas sterbliche Begleiter können mit den Materialien und Zutaten, die sie auf ihren Abenteuern sammelt, Waffen, Rüstung und Mahlzeiten für sie herstellen. Wenn sie Quests für sie ausführt, schaltet sie noch mehr Möglichkeiten frei.

Eine neue Interpretation der japanischen Mythologie: Die Heldin ist Teil der Welt der Götter und Dämonen, die von der traditionellen, japanischen Mythologie inspiriert wurde und dabei doch viele einzigartige Abwandlungen enthält. Die Geschichte und die Welt stecken voller liebevoll gerenderter Details - einige vertraut und andere ganz neu.

Am 10. November 2020 haben XSEED Games, Marvelous und Edelweiss ( Astebreed ) das fernöstliche Farm-Abenteuer Sakuna: Of Rice and Ruin ab 87,11€ bei kaufen ) für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" ausfallen, ist sowohl eine Standard Edition für 39,99 Euro als auch eine Digital Deluxe Edition mit Artbook und Soundtrack für 54,99 Euro erhältlich. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Nintendo Switch sollen hierzulande am 20. November folgen - u. a. auch als physische Golden Harvest Edition:Spielbeschreibung des Herstellers: "Die verzogene Erntegöttin Sakuna wird aus ihrem luxuriösen, himmlischen Zuhause verbannt und landet auf einer Insel voller Dämonen. In der ungezähmten Wildnis muss sie sich ihr Geburtsrecht als Tochter eines Kriegergotts und einer Erntegöttin zurückerobern, indem sie sich den Elementen stellt, gegen Monster kämpft und Reis, die Quelle ihrer Macht, anpflanzt. Zur Seite steht ihr die Wächterin Tama und eine Gruppe ausgestoßener Menschen. Gemeinsam müssen diese ungewöhnlichen Kameraden sowohl die Erde als auch die Dämonen von Hinoe Island bezwingen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer