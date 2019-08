Vigil: The Longest Night: 2D-Horrorabenteuer für PC, PS4, Xbox One und Switch angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Vigil: The Longest Night (PC) Screenshot - Vigil: The Longest Night (PC) Screenshot - Vigil: The Longest Night (PC) Screenshot - Vigil: The Longest Night (PC) Screenshot - Vigil: The Longest Night (PC) Screenshot - Vigil: The Longest Night (PC) Screenshot - Vigil: The Longest Night (PC) Screenshot - Vigil: The Longest Night (PC) Screenshot - Vigil: The Longest Night (PC)

Glass Heart Games und Another Indie haben das 2D-Horrorabenteuer Vigil: The Longest Night angekündigt, das 2020 für PC ( Steam ), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. Das Spiel entführt in eine Welt ewiger Dunkelheit, in der Nachtwächterin Leila in ihr Heimatdorf zurückkehrt, um sich auf die Suche nach ihrer vermissten Schwester zu machen, was zu schrecklichen Entdeckungen führt.Als spielerische Inspirationsquellen werden Castlevania Salt and Sanctuary und Bloodborne genannt, während man sich grafisch an mittelalterlichen Gemälden sowie chinesischer Papierschneidekunst und erzählerisch an Lovecraft und Taiwanesischer Kultur orientiert haben will. Darüber hinaus werden vier Waffenarten (Schwerter, schwere Waffen, Zwillingsdolche und Bögen), ein komplexer Fertigkeitenbaum sowie unterschiedliche Spielenden versprochen. Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer