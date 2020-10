Vigil: The Longest Night: 2D-Horrorabenteuer à la Castlevania für PC und Switch erschienen

Experimentiere mit 4 Waffentypen und jeweils mehreren Varianten davon

Eine Reihe einzigartiger Gegenstände, die dir das Spiel erleichtern

Eine Fusion aus Lovecraft's-Prosa und taiwanesischer Kultur

Komplexer Skill Tree, um den ultimativen Krieger des Lichts zu erschaffen

Einzigartiger Kunststil, inspiriert von der Kunst des chinesischen Papierschneidens

Brutale Feinde mit mehreren Angriffsmethoden und Überraschungsattacken

Erkunde feuchte Höhlen, verlassene Dörfer und verfluchte Wälder

Triff die Bewohner aus Leilas Heimatstadt, während sie in der Welt der Dunkelheit kämpfen

Bekämpfe eine Vielzahl schrecklicher Bosse aus den Tiefen deiner Alpträume

Verschiedene Storyenden zum entdecken

Musik von dem talentierten Jouni Valjakka der populären Band Whispered

Am 14. Oktober 2020 haben Glass Heart Games und Another Indie das nach eigenen Angaben von Salt and Sanctuary , Castlevania und H. P. Lovecraft inspirierte 2D-Action-Rollenspiel Vigil: The Longest Night für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Auf Steam , wo die Nutzerreviews bisher "größtenteils positiv" sind, wird noch bis zum 21. Oktober ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 21,99 Euro gewährt, im eShop nicht.Die Macher beschreiben es als "ein 2D-Actionspiel mit präzisem, technischem Kampf und einer durchdringenden Erzählung." Es ziele darauf ab, den Spieler "durch seinen Schwierigkeitsgrad herauszufordern und ihn gleichzeitig mit seiner Horror Geschichte in den Bann zu ziehen. Begleite Leila dabei ihre Heimatstadt vor dem schleichenden Bösen zu retten, das die umliegende Landschaft bereits heimgesucht hat. Reise durch eine Welt, die zwischen Traum und Wirklichkeit, Vernunft und Wahnsinn schwankt. Lüfte das Geheimnis der längsten Nacht und der monströsen Wesen, die in diese Welt eindringen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer PC Switch