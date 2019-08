Let's Sing 2020 - Mit Deutschen Hits: Erscheint Ende Oktober für PS4 und Switch - 4Players.de

Classic: Spiele allein oder mit Deinen Freunden zusammen. Wer die Noten am besten trifft, bekommt den Highscore.

Feat.: Finde Dein perfektes Match! Je besser Ihr zusammen singt, desto höher wird Eure "compatibility score". Sing zusammen mit Freunden und der Familie oder sogar im Team mit Deinem Idol im Single-Player-Modus.

World Contest: Nimm es mit der ganzen Welt auf! Versuche, die Spitze des Leaderboards zu erreichen oder hab einfach Spaß mit Deinen Freunden - wähle einen Spieler, den Du herausfordern möchtest oder versuche, andere Spieler online zu übertreffen. Das Spiel zeigt Dir an, wie gut die anderen performed haben.

Mix Tape 2.0: Mische in diesem innovativen Spielmodus verschiedene Song-Teile. Jeder Mix wird dynamisch generiert und garantiert so eine Wiedergabeliste, die sich nicht wiederholt und viel Spaß macht. Erstelle mit dem Mixtape Creator Deine eigenen Mixtapes mit Deinen Lieblingsliedern.

Jukebox: Entspanne nach Deiner Gesangsstunde mit einer Liste von Songs für die nächste groovige Party



Ravenscourt und Voxler haben das neuste Kapitel der Let's-Sing-Reihe angekündigt: Let's Sing 2020 - Mit deutschen Hits erscheint am 25. Oktober 2019 für PlayStation 4 und Nintendo Switch (ohne Mikros). Ein Switch-Bundle mit Mikrofonen soll am 15. November bereitstehen. Dazu heißt es vom Publisher: "Alles beginnt mit dem ersten Ton! Singe als Solo-Superstar oder rocke die Party mit deiner Crew und deinen Freunden. Mit 35 neuen Hits, von Künstlern wie Namika ft. Black M mit 'Je ne parle pas français (Beatgees Remix)', Vanessa Mai ft. Olexesh mit 'Wir 2 immer 1', Clueso ft. Kat Frankie mit 'Wenn du liebst' und Nena mit '99 Luftballons', bietet Let's Sing 2020 für jeden angehenden Superstar etwas. Aber das ist noch nicht alles! Mit dabei sind außerdem Songs von LEA x Cyril mit 'Immer wenn wir uns sehn', Lukas Graham mit 'Love Someone', Robbie Williams mit 'Angels' und viele mehr!Egal, ob Du Deine Stimme allein trainierst oder die nächste Karaoke-Party mit Freunden und der Familie feierst - Let's Sing 2020 macht allen Spaß. Wenn Du kein USB-Mikrofon zur Hand hast, kannst Du Dein Handy ganz einfach mit der Let's-Sing-Microphone-App in ein Mikrofon verwandeln... Die Bühne gehört dir."Folgende Spielmodi werden versprochen: