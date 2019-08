Red Matter: VR-Puzzlespiel bekommt grafisch aufwändige Umsetzung für die Oculus Quest - 4Players.de

Vertical Robot hat sein VR-Puzzlespiel Red Matter zum Release auf Oculus Quest offenbar grafisch ordentlich aufpoliert: VR-Experten wie UploadVR oder Virtual Reality Oasis zumindest überschlagen sich derzeit regelrecht mit Lobeshymnen über die Anpassung an das mobile System - inklusive neuer Effekte.Der haptisch intensive Puzzler mit Bewegungssteuerung spielt auf dem Saturnmond Rhea, erscheint morgen für Oculus' neue Plattform und ist bereits seit letztem Jahr für PSVR, Rift und Vive erhältlich (Unterstützung für Valve Index folgte später ebenfalls). Auch der Entwickler selbst hat einen Trailer über neue Unreal-Engine-Feinheiten veröffentlicht:Der deutsche PSN-Store umschreibt das Spiel folgendermaßen:"Red Matter ist ein story-driven VR Puzzle-Abenteuerspiel, das während eines dystopischen Sci-Fi-Kalten Krieges spielt. Übernehmen Sie die Rolle des Agenten Epsilon, einem Astronauten der Atlantikunion, der zu einer verlassenen Volgrafenbasis auf Rhea, einem der Saturnmonde, geschickt wurde. Ihre Mission: ein fragwürdiges, streng geheimes Forschungsprojekt zu untersuchen.Lösen Sie Rätsel in einer schönen, detailreichen, brutalen Umgebung, die erst im Laufe der Geschichte immer surrealistischer wird. Verwenden Sie eine Reihe von High-Tech-Tools, um versteckte Nachrichten und Mechanismen zu entschlüsseln und immer tiefere und dunklere Geheimnisse der Einrichtung aufzudecken. Aber hüte dich vor dem, was du finden kannst...... Wenn du die Wahrheit entdeckt hast, wirst du sie dann ertragen können?"