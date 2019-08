Skyhill: Black Mist: Dystopisches Action-Rollenspiel für PC, PS4, Xbox One und Switch im Anmarsch - 4Players.de

Screenshot - Skyhill: Black Mist (PC) Screenshot - Skyhill: Black Mist (PC) Screenshot - Skyhill: Black Mist (PC) Screenshot - Skyhill: Black Mist (PC) Screenshot - Skyhill: Black Mist (PC) Screenshot - Skyhill: Black Mist (PC)

Im Herbst 2019 bekommt Skyhill einen Nachfolger, denn dann wollen Mandragora und Klabater Skyhill: Black Mist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC ( Steam ) veröffentlichen. Dazu heißt es von den Machern: "In Skyhill: Black Mist wacht der Protagonist innerhalb eines riesigen luxuriösen Wohnungskomplexes auf - erbaut von Skyhill Inc., einem omnipotenten Bio-Tech-Unternehmen, das die komplette Stadt kontrolliert. Der Charakter zieht als einer der neuen Angestellten in eines der Apartments, bevor unerwartet alles schiefläuft: Die Tochter geht in den endlosen Korridoren des Skyhill-Komplexes verloren, in denen nun dunkle Monster und besessene Kultisten zur Jagd auf den Spieler ansetzen. Der Protagonist muss sich und seine Familie retten. Außerdem muss die Gefahr des mysteriösen schwarzen Nebels, der Menschen in abscheuliche Monster verwandelt, um jeden Preis gebannt werden.Skyhill: Black Mist ist eine einzigartige Mischung aus Schleich-Action, Survival und RPG, das in einer modernen Dystopie spielt. Im Titel erkunden die Spieler die befallenen Orte des gewaltigen und abwechslungsreichen Komplexes, teilen sich knappe Vorräte ein und bewältigen schleichorientierte Konflikte. Dabei muss der Spieler selbst entscheiden, wie er gewisse Situationen löst: Indem er brutale Gewalt anwendet, ungesehen bleibt oder versteckte Passagen findet. Was auch immer getan wird: Es ist Vorsicht geboten. Die Gegner sind tödlich und die Umgebungen verzeihen keine Fehler." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Live Action Story Trailer