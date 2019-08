The Falconeer: Nautisches Fantasy-Flugkampf-Rollenspiel angekündigt - 4Players.de

Screenshot - The Falconeer (PC) Screenshot - The Falconeer (PC) Screenshot - The Falconeer (PC) Screenshot - The Falconeer (PC) Screenshot - The Falconeer (PC) Screenshot - The Falconeer (PC)

Tomas Sala und Wired Productions haben im Vorfeld der gamescom 2019 das Action-Rollenspiel The Falconeer angekündigt, das 2020 für PC und nicht näher spezifizierte Konsolen erscheinen soll. Das "nautische Fantasy-Flugkampf-RPG" soll "klassische Dogfight-Mechaniken mit akrobatischen Dreh- und Wendemanövern" bieten sowie "offene Welten" mit "fantastischen Bestien" zu Land, Wasser und Luft kombinieren.Weiter hießt es von den Machern: "Über der Großen Ursee können zukünftige Spieler als Falconeer - einem Luftkrieger mit Fernkampfwaffen - ihre gepanzerten Luftreittiere in Third-Person-Perspektive durch die Lüfte steuern. Dabei gilt es atmosphärische und furchteinflößende Welten zu entdecken - voller wunderbarer Orte und rivalisierenden Fraktionen, die um Geheimnisse in den unergründlichen Tiefen der Ursee wetteifern.""Als wir The Falconeer zum ersten Mal sahen, ist Tomas' Leidenschaft und Hingabe direkt rausgestochen und wir wussten: Der Titel gehört in die Wired-Familie", so Leo Zullo, Managing Director von Wired Productions. "The Falconeers umwerfender Art-Style und dessen ambitioniertes Design, sprechen Bände über das Talent des Entwicklers. Wir sind erfreut, The Falconeer auf den Markt zu bringen.""Es ist meine Leidenschaft, Welten und epische Landschaften zu kreieren, in denen Geheimnisse stecken, die nur darauf warten entdeckt zu werden. Ich möchte, dass zukünftige Falconeers für meine Welt der Ursee kämpfen und in atemberaubenden Schlachten alles riskieren, damit sie diese Geheimnisse verstehen", so Tomas Sala, alleiniger Entwickler von The Falconeer.Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Teaser Trailer