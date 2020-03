The Falconeer: Die Fraktion "Mancer Order" im Trailer

Tomas Sala und Wired Productions haben einen weiteren Trailer zu The Falconeer veröffentlicht. Das Fantasy-Flugkampf-Rollenspiel ist einer Ozeanwelt angesiedelt und soll komplett in der Luft gespielt werden. "Über der großen Ursee erobern Spieler mit ihren bewaffneten Falken die Lüfte und erkunden die mysteriöse Welt und die Geschichten ihrer Einwohner", heißt es. Versprochen werden Fantasy-Flugkampf, klassische Dogfight-Mechaniken sowie akrobatische Dreh- und Wendemanöver. Das Spiel soll im Laufe des Jahres für PC und Xbox One erscheinen.Der Publisher schreibt über die sich bekriegenden Fraktionen in der kargen, mystischen Spielwelt: "Der Imperiale Thron regiert über die gesamte nördliche Ursee, aber seine Macht ergibt sich aus den noblen Handelshäusern und alten Gesetzen, die alle auf der Unterstützung der Mancer Order basieren. Der Mancer Order besitzt unglaubliches Wissen, das in riesigen Tresoren verschlossen ist. Diese Tresore werden von Administratoren und Händlern vor dem stetigen Fluss der Bewerber beschützt, die ebenfalls die Technologien der Order nutzen möchten."Letztes aktuelles Video: Mancer Trailer