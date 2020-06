The Falconeer: Story-Hintergrund und Fraktionen im Trailer

Publisher Wired Productions hat einen neuen Trailer zu The Falconeer veröffentlicht, in dem die Seachantress (Stimme von Tegen Hitchens) die Spielwelt näher vorstellt. Der Trailer zeigt kurze Passagen aus dem ersten Kapitel. Dort treten die Spieler gegen Piraten an, welche mit ihren Schiffen die See und den Himmel bereisen. Außerdem ermöglicht das Video einen detaillierteren Blick auf den Schlund, ein Wasser-Canyon, der die Spielwelt der Länge nach durchzieht. Auch die drei rivalisierenden Fraktionssiedlungen, die sich nach dem Geheimnis unter den Tiefen der Ursee sehnen, werden näher beleuchtet."Die erste Siedlung ist Saladmount, ein Ort an dem hauptsächlich der Abbau holzähnlicher Materialien von gigantischen Pilz-Meerbäumen stattfindet, die als sehr leichte Baustoffe dienen. Danach folgt Shard, die Heimat des Hauses Borgia, dem wichtigsten Adelshaus im Spiel, das ein Gebiet mit scharfen, imposanten Felsformationen sein Eigen nennt. Der dritte Ort ist der Imperiale Hafen, die größte Stadt der Ursee und der königliche Sitz auf dem Imperial Peak."Das Fantasy-Flugkampf-Rollenspiel von Indie-Entwickler Tomas Sala soll Dogfight-Mechaniken (Verfolgerperspektive) und akrobatische Manöver in einer offenen Welt mit Gegnern zu Land, See und in der Luft kombinieren. Es wird 2020 auf PC und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Story-Trailer