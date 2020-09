The Falconeer: Betatester gesucht

Publisher Wired Productions und Indie-Entwickler Tomas Sala suchen Betatester für das Luftkampfspiel The Falconeer . Interessierte Spieler können sich über den offiziellen Discord-Kanal für einen Beta-Zugang bewerben. Die Beta startet im Oktober.Das Fantasy-Flugkampf-Rollenspiel soll klassische Dogfight-Mechaniken (Verfolgerperspektive) und akrobatische Manöver in einer offenen Welt mit Gegnern zu Land, See und in der Luft kombinieren. In der Ursee genannten Spielwelt kämpfen verfeindete Fraktionen um die Herrschaft. The Falconeer wird im November 2020 auf PC, Xbox One und Xbox Series X erscheinen.Letztes aktuelles Video: Closed Beta Announcement