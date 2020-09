The Falconeer: Erscheint zum Start von Xbox Series X und Series S; auch für den PC

Wired Productions und Indie-Entwickler Tomas Sala haben heute angekündigt, dass ihr Open-World-Luftkampfspiel The Falconeer am 10. November 2020 zum Start der Xbox Series X und Series S erscheint. Die "Day One Edition" ist laut Pressemitteilung bei ausgewählten Einzelhändlern und über wired.gg/FalconeerDayOne vorbestellbar.Dank der Unterstützung von "Smart Delivery" lässt sich auch die Retail-Fassung (Day One Edition) sowohl auf Xbox One als auch auf Xbox Series X oder Series S spielen. PC-Spieler können sich auf dem offiziellen Discord-Kanal für die exklusive Beta anmelden. Das Spiel kann zudem auf Steam der Wishlist hinzugefügt werden."Mit seinen schäumenden Wellen und glorreichen Höhen bietet The Falconeer ein wahres Next-Gen-Erlebnis auf allen Plattformen. Auf der Xbox Series S und der Xbox Series X läuft der Titel mit mindestens 4K60. (...) Weitere Informationen gibt es unter http://www.thefalconeer.com Letztes aktuelles Video: Closed Beta Announcement