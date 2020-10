The Falconeer: Video stellt die Kriegsfraktionen der Fantasy-Luftkämpfe vor

Das Northern Imperium: Der Thron des Imperiums ist größte Macht der Großen Ursee und herrscht mit Adel, Täuschung und Manipulation über den Norden.

Die Mancer Order: Die Gelehrten des Ordens kontrollieren den Zugang zu jeglicher Technologie. Sie führen das Geschehen in eine unbekannte Richtung dem “Pfad” entlang.

Die Civilian Freehouses: Eine bunt zusammengewürfelte Organisation unabhängiger Kommunen, die als gemeinsames Ziel den Handel schützen wollen, während sie sich den Bestimmungen des Imperiums und des Mancer Orders fügen müssen.

Die Freebooter Rebellion: Ausgestoßene, die an die entlegensten Orte der Ursee verbannt wurden, kehrten mit dunklem und altem Wissen aus ihrem Exil zurück, um ihre langjährigen Peiniger zu vernichten.

Wired Productions und Indie-Entwickler Tomas Sala haben ein neues Video zu The Falconeer veröffentlicht, das die Kriegsfraktionen des am 10. November 2020 für PC, Xbox Series X | S und Xbox One erscheinenden Luftkampfspiels zeigt:Letztes aktuelles Video: The Free The FallenAuf Steam kann man die Open-World-Action bereits auf die Wunschliste setzen. Ansonsten sind Vorbestellungen über die offizielle Website sowie Beta-Anmeldungen via Discord möglich. Weiter heißt es vom Hersteller: "Mit einer Kombination aus intensiven Dogfights, akrobatischen Luftkampfmanövern, einer Ehrfurcht gebietenden offenen Welt und einem Bestiarium fantastischer Feinde zu Land, zu Wasser und in der Luft bietet The Falconeer ein visuelles Erlebnis der nächsten Generation auf allen Formaten, einschließlich mindestens 4K 60fps auf Xbox Series X.Die Große Ursee ist ein nahezu unendliches Gewässer und die Heimat der konkurrierenden Fraktionen in The Falconeer. Am Himmel schützen die Reichen und Mächtigen ihr Vermögen an Bord von Luftschiffen, die von Falconeer-Söldnern verteidigt werden, während sich unter den Unterdrückten und Armen in den Gewässern darunter Revolution und Zwietracht zusammenbrauen. Die Spieler werden ihre gewählte Fraktion vom Rücken eines mächtigen Warbirds aus unterstützen und Missionen fliegen, die das Schicksal der Großen Ursee bestimmen.Jede Fraktion wird durch den preisgekrönten Komponisten Benedict Nichols im Original-Soundtrack zu The Falconeer weiter in Kontrast gesetzt. Synths, Orgeln, mongolischer Kehlkopfgesang, Balkanchor, Dudelsack und Zimbalon kommen zusammen und nehmen die Spieler mit auf eine eklektische Klangreise durch eine einzigartige Schallwelt."Hier eine Übersicht der im Spiel vertretenen Fraktionen:"Ich wollte, dass die Welt der Ursee greifbar wird, nicht nur visuell, sondern mit der Geschichte und den Konflikten, die man erlebt," so Tomas Sala, alleiniger Entwickler von The Falconeer. "Es ist nie sofort klar, wer ein 'Guter' oder ein 'Böser' ist. Ich hoffe, dass Spieler The Falconeer als eine Entdeckungsreise erleben können, auf der sie die Geheimnisse der Großen Ursee und seiner Menschen während des Spiels entschlüsseln.“