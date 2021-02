The Falconeer: Flattert zum Game Pass; neuer DLC enthält Drachen und Raketen

Das tierische Flugkampfspiel The Falconeer ( ab 26,99€ bei kaufen ) hat zum Landeanflug auf den Abo-Service Game Pass angesetzt und ist ab sofort in der Bibliothek zu finden. Eurogamer.net schreibt außerdem, dass Tomas Sala zusätzlich einen Mini-DLC für 1,99 Euro veröffentlicht hat. Mit "The Hunter" mischen ab sofort auch Drachen in den Luftkämpfen mit, die selbstverständlich ebenfalls von Spielern geritten werden dürfen. Darüber hinaus halten zielsuchende Raketen Einzug ins Spiel, die aber nach Aussagen von Sala derzeit noch etwas zu mächtig ausfallen und sich entsprechend auf die Balance auswirken.The Falconeer erschien zum Start der Xbox Series X|S, bekam aber auch eine PC-Version spendiert und läuft zudem noch auf der guten, alten Xbox One. Wie das Ein-Mann-Projekt bei uns im Test abgeschnitten hat, erfahrt ihr hier Letztes aktuelles Video: Der Einstieg PC