The Falconeer: Warrior Edition landet im August auf PlayStation und Switch

Am 5. August erscheint das tierische Fantasy-Flugkampfspiel The Falconeer für PlayStation 4, PlayStation 5 und Switch. Die als "Warriors Edition" bezeichnete Umsetzung enthält neben dem Hauptspiel alle Updates, sämtliche kostenlosen und kostenpflichtigen DLCs sowie die Erweiterung Edge of The World, die ebenfalls zum Starttermin der Warriors Edition verfügbar sein soll.Ursprünglich gehörte The Falconeer zum Start-Lineup der Xbox Series X|S, wurde gleichzeitig aber auch noch für die normale Xbox und den PC veröffentlicht. Im Test flog das Spiel zwar nicht zu ungeahnten Höhen, aber immerhin noch zu einer Wertung von 67%.Letztes aktuelles Video: Warrior Edition