The Song of Saya: Neuauflage der Visual Novel auf Steam erhältlich - 4Players.de

Nitroplus ( Steins;Gate ) und JAST USA haben am 13. August 2019 eine Neuauflage des Anime-Horrors The Song of Saya alias Saya no Uta für den PC veröffentlicht. Auf Steam kann die Visual Novel von Urobuchi Gen ( Fate/Zero Psycho-Pass ) noch bis zum 19. August mit 20 Prozent Launch-Rabatt erworben werden (11,99 Euro statt 14,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 94 Prozent von 475 Reviews positiv).Im Spiel schlüpft man in die Rolle von Sakisaka Fuminori, der einen schweren Unfall überlebt, aber anschließend in einem ausweglosen Alptraum gefangen ist, der sich, nachdem er ein mysteriöses Mädchen namens Saya trifft, auf die ganze Welt ausbreitet. Neben einer neuen Game-Engine und besserer Windows-10-Kompatibilität werden auch eine verbesserte Bildqualität und Übersetzung versprochen.Letztes aktuelles Video: Offizieller Trailer