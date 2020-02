King's Bounty 2: Entwickler über Erkundung, Helden-Management und die taktischen Kämpfe

Im ersten Entwickler-Tagebuch zu King's Bounty 2 versucht 1C Entertainment zunächst die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Spiel und den Vorgängern zu demonstrieren. Es geht um Erkundung, Helden-Management und die taktischen Kämpfe. Im Vergleich zu den Vorgängern sollen die Spieler diesmal ungefähr ein Drittel der Spielzeit in den Kämpfen verbringen. Die anderen Elemente (Rätsel, Erkundung, Management, Story, Charakter-Interaktionen) sollen deutlich ausgebaut werden.Auch die vier "Hauptideale" Ordnung, Macht, Finesse und Anarchie werden besprochen. Die Spieler können jedem dieser Ideale Talentpunkte zuordnen, die unterschiedliche Boni gewähren und die Art und Weise verändern, wie die Charaktere in der Welt mit dem Helden interagieren - zusammen mit den Entscheidungen, die in den Quests getroffen werden. Ein Bandit (NPC) wird z.B. auf einen Anhänger der Anarchie positiver reagieren als jemand, der auf das Ideal Ordnung setzt. In den kommenden Entwickler-Tagebüchern sollen Geschichte, Kampfsystem und die spielbaren Charaktere im Mittelpunkt stehen.King's Bounty 2 soll im Laufe des Jahres für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Unsere Vorschau von der gamescom 2019 findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Dev Diary 1 Introduction