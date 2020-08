King's Bounty 2: Auf März 2021 verschoben; Koch Media übernimmt Vertrieb der Box-Version

Die Veröffentlichung von King's Bounty 2 ist auf März 2021 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One verschoben worden. Eigentlich war das Taktik-Rollenspiel für das vierte Quartal 2020 geplant. Außerdem hat 1C Entertainment eine Publishing-Kooperation mit Koch Media geschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt Koch Media die weltweite Veröffentlichung und Distribution der Box-Version des Spiels über die regionalen Standorte der Firmengruppe."Wir sind begeistert, mit 1C Entertainment zusammen zu arbeiten. King's Bounty 2 passt perfekt in unser breites Portfolio an qualitativ hochwertigen Spielen. Unsere Teams in München und weltweit werden das Entwickler-Team von 1C mit all unserer lokalen und globalen Publishing- und Marketing-Erfahrung unterstützen", sagt Dr. Klemens Kundratitz, CEO von Koch Media.Letztes aktuelles Video: Dev Diary 2 Evolution of the series