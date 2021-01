King's Bounty 2: Entwickler beantworten Fragen im Video

Die Entwickler von King's Bounty 2 haben einige (regelmäßig auftauchende) Fragen von Spielern gesammelt und diese in Videoform beantwortet. In dem siebenminütigen Video werden z.B. Fragen zu den einsetzbaren Monstern in den Schlachten, den Unterschieden zwischen den Einheiten, den Anpassungsmöglichkeiten und den Verbindungen mit früheren Spielen der King's-Bounty-Serie aufgegriffen. Das Taktik-Rollenspiel soll im März 2021 für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Fragen und Antworten