King's Bounty 2: Trailer: Überblick über das Taktik-Rollenspiel

OS: Windows 10 64-bit

Processor: Intel Core i5-4690 or AMD FX-9370

Graphics: GeForce GTX 970 or AMD Radeon RX 480 (4 GB)

Memory: 8 GB

DirectX: Version 11

Storage: 20 GB HDD



OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5-7400 or AMD Ryzen 7 1700X

GPU: GeForce GTX 1060 or Radeon RX 580 (6 GB)

RAM: 8 GB

DirectX: Version 11

Storage: 20 GB SSD

1C Entertainment gibt im folgenden Trailer einen Überblick über King's Bounty 2 ab 49,99€ bei vorbestellen ) . Während die (durchaus guten) Vorgänger stark an Heroes of Might & Magic erinnerten, soll im Nachfolger der Rollenspiel-Aspekt deutlich ausgebaut werden. Entscheidungen sollen wichtig sein, egal, ob es dabei um Kämpfe gegen Untote oder Beziehungen mit Dorfbewohnern geht. Auch moralische Entscheidungen sind vorgesehen. Drei Helden, allesamt mit eigener Geschichte, wird man durch ein nicht-lineares Abenteuer in einer offenen Fantasy-Welt führen. Aus der Third-Person-Perspektive (Verfolgerperspektive) reist man durch das Reich, erledigt Quests, erkundet die Wildnis und spricht mit den Bewohnern. Sobald jedoch ein Kampf beginnt, wechselt das Spiel in eine taktische Perspektive auf Basis von Hexfeldern.King's Bounty 2 wird am 24. August 2021 auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht. 1C Entertainment arbeitet seit vier Jahren an dem Spiel. Ungefähr 150 Mitarbeiter waren an den letzten Produktionsphasen beteiligt. Es wird geschätzt, dass die Spielzeit bei über 50 Stunden liegen wird.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailerDie Systemanforderungen der PC-Version:MinimumRecommended