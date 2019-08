The Painscreek Killings: Detektivisches Adventure jetzt mit deutschen Texten - 4Players.de

Wie EQ Studios mitgeteilt hat, ist The Painscreek Killings ab sofort auf Deutsch spielbar, da die Entwickler ihrem Krimi-Adventure entsprechende Untertitel hinzugefügt haben. Das Spiel ist zum Preis von knapp 20 Euro auf Steam erhältlich.Als Journalisin Janet versucht man in The Painscreek Killings herauszufinden, was hinter den Toden der Bewohner einer ausgestorbenen Stadt steckt. Dafür kann man sich frei im Ort bewegen und Hinweisen nachgehen ohne einem vorgegebenem Weg zu folgen. EQ beschreibt das Erlebnis als Mischung aus Detektiv-Adventure und Wander-Simulator:"The Painscreek Killings nutzt die Mechaniken eines Walking Simulators, geht jedoch einen Schritt weiter und lässt den Spieler nachdenken. Es simuliert echte Untersuchungen mit detektivartigen Puzzlen und nimmt dich dabei nicht an die Hand sondern erlaubt dir, dich dort umzusehen wo dich deine Untersuchungen hinführen. [...]