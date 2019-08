The Eternal Cylinder: Außerirdische Kreaturen auf der Flucht vor einer riesigen Walze - 4Players.de

Screenshot - The Eternal Cylinder (PC) Screenshot - The Eternal Cylinder (PC) Screenshot - The Eternal Cylinder (PC) Screenshot - The Eternal Cylinder (PC) Screenshot - The Eternal Cylinder (PC) Screenshot - The Eternal Cylinder (PC)

Ace Team (Zeno Clash, Rock of Ages) und Good Shepherd Entertainment haben The Eternal Cylinder angekündigt. Das Open-World-Abenteuer wird voraussichtlich 2020 auf PC (zeitexklusiv im Epic Games Store) und nicht näher benannten Konsolen erscheinen.In The Eternal Cylinder steuert man eine Herde von Kreaturen (namens Trebhums) und muss eine außerirdische Welt mit exotischen Lebensformen, surrealen Umgebungen und der ständigen Bedrohung durch den Zylinder erkunden. Dieser Zylinder ist eine gigantische rollende Struktur alter Herkunft, die alles auf ihrem Weg zerstört - sie wirkt wie ein riesiges Nudelholz. Echtzeit-Weltzerstörung, prozedural erzeugte Gebiete und eigenwillige Tier-KI sollen für Abwechslung sorgen."Die Trebhums der Spieler beginnen am unteren Ende der Nahrungskette, können aber durch den Verzehr einer Vielzahl von Flora und Fauna mutieren und neue physische Attribute und Fähigkeiten entwickeln. Spieler entdecken und adaptieren Dutzende von Mutationen, darunter auch neue Fähigkeiten wie Fliegen und Schwimmen, um neue Gebiete zu erreichen - und neue Sinne, um Rätsel, Herausforderungen und Gefahren zu überwinden. Die vielen Trebhums können jeweils unterschiedliche Mutationen haben, und neue Mutationen ersetzen dabei nicht diejenigen, die man bereits hat - sodass man Fähigkeitssätze auf dynamische Weise kombinieren kann. Jede Mutation wird auch das physische Aussehen eines Trebhums verändern und das Kombinieren dieser hilft dabei, unzählige überraschende und neue Kreaturendesigns zu erzeugen, die die Spieler organisch entdecken können, wenn sie das einzigartige außerirdische Ökosystem erforschen", erklärt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Ankündigung