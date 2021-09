The Eternal Cylinder: Außerirdische Kreaturen fliehen noch im September vor der gigantischen Walze

You've waited..and now it's here. The Eternal Cylinder launches on September 30th for PC, Xbox One, & PS4. Pre-purchase it now at 10% off for PC! https://t.co/2l0g9YoalD pic.twitter.com/8UXLd5C9sH



— The Eternal Cylinder - Launching Sept 30th!! (@EternalCylinder) September 9, 2021

Es wird bunt und kreativ im All: Das ungewöhnliche Action-Adventure The Eternal Cylinder von Ace Team ( Zeno Clash Rock of Ages ) und Good Shepherd Entertainment hat auf dem offiziellen Twitter-Auftritt endlich einen Release-Termin bekommen. Die Flucht bizarrer außerirdische Kreaturen (Trebhums) startet am Donnerstag, 30. September im Epic Games Store, für PlayStation 4 und Xbox One.: Du erkundest eine fantastische Welt voller unvergesslicher Aussichten und einzigartiger Landschaften, die ständig etwas Neues zu bieten hat.: Erkunde die Welt und entdecke eine Vielzahl anspruchsvoller Rätsel, die gelöst und überwunden werden wollen.Zerstörung der Welt in Echtzeit: Alles in der Welt kann vom Eternal Cylinder in Echtzeit zerstört werden. Du musst daher immerzu seinen zerstörerischen Pfad meiden, um zu überleben, während du gleichzeitig die Pracht seiner gottgleichen Macht bestaunst.: Entwickle eine nomadische Herde von einzigartigen Alien-Kreaturen, den Trebhums. Du steuerst jeweils ein Trebhum der Herde, dem der Rest folgt, kannst jedoch jederzeit zu einem anderen Mitglied der Herde wechseln. Erkunde die Welt, um mehr deiner Geschwister zu retten und deine Familie kontinuierlich zu erweitern. Kontrolliere eine Herde, die jederzeit auf mehrals 20 Mitglieder anwachsen kann, und verpasse jedem deiner Trebhums einzigartige Mutationen und Fähigkeiten. Du kannst jedem Trebhum einen eigenen Namen geben und so die emotionale Bindung zwischen dir und der Trebhum-Familie noch vertiefen.: Obwohl Trebhums im Allgemeinen schwach sind und ihr Leben am unteren Ende der Nahrungskette beginnen, verfügen sie über die einzigartige Möglichkeit, zu mutieren und neue Fähigkeiten freizuschalten, indem sie natürliche Lebensmittel aus der Spielwelt konsumieren. Suche daher Früchte, Pflanzen und fremdartige Kreaturen, von denen es eine große Auswahl gibt, und experimentiere damit, um neue Kräfte und Spieloptionen freizuschalten.: Während du die Welt erkundest, kannst du mehr als 50 einzigartige Mutationen freischalten, von denen jede neue Spieloptionen ermöglicht. Dazu gehören neue Fortbewegungsmöglichkeiten wie Fliegen und Schwimmen, aber auch neue Angriffe wie die Fähigkeit, Feuer zu spucken und laute Warngeräusche zu erzeugen. Neue Mutationen machen es dir möglich, neue Gebiete zu erkunden, und manche Mutationen lassen sich mit anderen kombinieren, wodurch du die verfügbaren Fähigkeiten ständig erweiterst und entwickelst.*Ein Trebhum für alle: Genieße viele abwechslungsreiche Trebhum-Designs und kombiniere Mutationen, um wunderliche Kreaturen zu schaffen. So entwickelt sich deine Herde immer weiter, während du neue Gebiete erkundest.: The Eternal Cylinder verfügt über eine weitreichende und spannende Geschichte, die du enthüllst, während du die weitläufige Alien-Welt erkundest. Das Spiel behandelt Themen wie Familie und Vermächtnis sowie die nachhaltige Macht des Wissens.: Um zu überleben, musst du Ressourcen auf mehreren Ebenen verwalten. Dazu gehören die Hydrierung und verschiedene Temperaturen, die ihre spezifischen Auswirkungen haben und auch die Belastbarkeit beeinflussen.: Die Welt von The Eternal Cylinder ist von mehr als 30 einzigartigen, von Hand erstellten Kreaturen bevölkert. Diese Kreaturen können kleiner als Trebhums bzw. so groß wie Leviathane mit Ausmaßen von Wolkenkratzern sein. Alle Kreaturen verfügen über ihre eigene KI und zeigen ein natürliches, einzigartiges Verhalten. Studiere sie und entdecke dabei überraschende Möglichkeiten, die natürliche Nahrungskette zu ihren Gunsten zu nutzen und gleichzeitig mit allen Kreaturen zu interagieren.: Du kannst vier einzigartige Lebensräume erkunden, darunter fremdartige Savannen und verseuchte Umgebungen. Jeder Lebensraum verfügt über sein eigenes Ökosystem mit spezifischen Kreaturen."