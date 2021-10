The Eternal Cylinder: Der bizarre Überlebenskampf hat begonnen

Screenshot - The Eternal Cylinder (PC, PS4, One) Screenshot - The Eternal Cylinder (PC, PS4, One) Screenshot - The Eternal Cylinder (PC, PS4, One) Screenshot - The Eternal Cylinder (PC, PS4, One) Screenshot - The Eternal Cylinder (PC, PS4, One)

Am 30. September 2021 haben ACE Team und Good Shepherd Entertainment das exotische Survival-Abenteuer The Eternal Cylinder für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Im Epic Games Store wird noch bis zum 18. Oktober ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (21,59 Euro statt 23,99 Euro). Via PlayStation Store und Microsoft Store , wo auch eine kostenlose Demo bereitsteht, werden jeweils 24,99 Euro für den Download fällig. Für PS4 und Xbox sind außerdem physische Boxversionen inklusive Artbook im Handel erhältlich:In der Spielbeschreibung heißt es: "In The Eternal Cylinder übernehmen Spieler die Kontrolle über eine Herde von hinreißenden Kreaturen namens Trebhums und erkunden eine sonderbare Alienwelt voll exotischer Lebensformen und surrealer Umgebungen. Dabei sitzt ihnen stets die Gefahr des Zylinders im Nacken, einem gigantischen rollenden Gebilde uralten Ursprungs, das alles auf seinem Weg dem Erdboden gleichmacht. In diesem einzigartigen Alien-Ökosystem vereinen sich Echtzeit-Zerstörungseffekte, Tier-KI, organische Erkundung und Rätsel-Design zu einem unverwechselbaren Adventure-Erlebnis.Deine Trebhums beginnen zunächst am untersten Ende der Nahrungskette. Aber durch den Verzehr von unterschiedlichster Flora und Fauna können sie mutieren und neue physische Eigenschaften und Fähigkeiten erlangen. Entdecke und entwickle Dutzende von Mutationen, darunter neue Möglichkeiten zur Fortbewegung, wie Fliegen und Schwimmen, welche dir neue Gebiete eröffnen, oder neue Sinne, welche dir beim Überwinden von Rätseln und Gefahren helfen. Deine zahlreichen Trebhums können allesamt über unterschiedliche Mutationen verfügen, wodurch du eine wirklich einzigartige Herde gestalten kannst. Jede Mutation verändert zudem das Erscheinungsbild deiner Trebhums und Spieler können sie kombinieren, um ganz organisch neue Kreaturendesigns zu entdecken, während sie diese vielfältige Alienwelt erkunden."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer