The Eternal Cylinder: The Eternal Cylinder: Buntes Adventure für weitere Plattformen angekündigt

The Eternal Cylinder: Jubiläums-Update mit inhaltlichen wie technischen Neuerungen

Buddugh Gropp - ein höchst aggressiver Herbivore im Tundra-Biom

Gharukuk - ein großer, dreibeiniger Omnivore in der Wüste

Der eigene Trebhum kann jetzt Feuerstrahlen aus seinem Rüssel schießen, um sich gegen räuberische Kreaturen zu verteidigen. Besonders effektiv gegen fellige Feinde.

Steam / Epic Games Store - 4K-Auflösung und Raytracing

PS5 - Wahl zwischen 4K oder Raytracing, Unterstützung von haptischem Feedback und adaptiven Triggern mit dem Dual Sense-Controller

X Box Series X - Wahl zwischen 4K oder Raytracing (Letzteres steht nicht für die Series S zur Verfügung)

Erst vor circa einem Jahr haben ACE Team und Good Shepherd Entertainment The Eternal Cylinder auf den Markt gebracht. Jetzt wurden ein Update sowie weitere Plattformen angekündigt.Das berichtet jetzt unter anderem Gematsu. Demzufolge planen Entwicklerstudio und Publisher den Release neuer Inhalte pünktlich zum einjährigen Jubiläum des Adventures. Auch folgt jetzt eine Next-Gen-Umsetzung des bunten Abenteuers auf fremdem Planeten. Am 13. Oktober 2022 soll es so weit sein, dann erscheint „The Eternal Cylinder“ auch auf PS5, X Box Series X | S sowie Steam. Wer schon die ursprüngliche Konsolenversion besitzt, erhält ein kostenloses Upgrade. Ab dem 3. Oktober erscheint zudem eine Demo bei Steam.Zum ersten Geburtstag des Titels erscheint auch ein Update, das sich sehen lassen kann. Darin gibt es neue Kreaturen und eine neue Mutation zu entdecken. Technisch erhalten insbesondere die neuen Plattformen neue Grafikoptionen, mit denen die Spielwelt in einem ganz neuen Glanz erstrahlt.Nachfolgend findet ihr alle Details zum Update in der Übersicht:Good Shepherd Entertainment hat noch ein kurzes Ankündigungsvideo veröffentlicht, das ihr euch nachfolgend anschauen könnt: