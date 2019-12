Rock of Ages 3: Make & Break: Anmeldung für den Alphatest; Create-Modus im Video - 4Players.de

Vom 10. Januar bis zum 13. Januar 2020 wird ein geschlossener Alphatest von Rock of Ages 3: Make & Break auf PC ( Steam ) stattfinden. Interessierte Teilnehmer können sich auf der offiziellen Webseite für den Vorabtest anmelden ( zur Website ). Als Bonus für die Registrierung erhalten die Spieler einen "Retro-Felsen" und ein "Meerschweinchen-Banner" im Spiel. Die Teilnehmer sollen nach dem First-Come-First-Served-Prinzip freigeschaltet werden. Derweil stellen die Entwickler den neuen Create-Modus im Video näher vor."Rock of Ages 3: Make & Break lässt Fans das erste Mal in der (...) Spiele-Reihe ihre wildesten Ideen in frei gestaltbaren Bahnen verwirklichen und diese mit der Community teilen. Intuitive, umfangreiche Tools bieten Unmengen an Möglichkeiten aufregende Herausforderungen für bis zu vier Freunde im Online- oder im lokalen Multiplayer zu gestalten", heben die Entwickler (ACE Team und Giant Monkey Robot) hervor.Letztes aktuelles Video: Closed Alpha Announcement Trailer