Rock of Ages 3: Make & Break: Rollt erst am 21. Juli 2020 los

Die Veröffentlichung von Rock of Ages 3: Make & Break ist auf den 21. Juli 2020 verschoben worden. Der Titel ist aktuell bei ACE Team und Giant Monkey Robot in Entwicklung und erscheint zur selben Zeit auf PC, PlayStation 4, Stadia, Switch und Xbox One. Der bisher Termin war der 2. Juni 2020."Aufgrund der aktuellen Ereignisse erscheint Rock of Ages 3 sieben Wochen später als ursprünglich angekündigt", so Shane Bierwith, Executive Vice President von Modus Games. "Es tut uns leid, die Fans warten zu lassen. Dennoch möchten wir, dass das finale Produkt den Erwartungen der Spieler entspricht.""Rock of Ages 3: Make & Break ist ein unvergleichlicher Mix aus Tower Defense und schneller, arcade-diger Zerstörung mit einem riesigen Felsbrocken. Die Action wird vor dem Hintergrund humoristischer Neuinterpretation historischer Ereignisse als witzige Kampagne und andere Spielmodi für die Spieler als große Roll-Strecke entfaltet. Der erste Level-Creator der Reihe erlaubt Spielern von Rock of Ages 3: Make & Break nun endlich ihre eigene Traumstrecke zu bauen und sich auf die von anderen Spielern erstellten Pisten zu wagen."Letztes aktuelles Video: Ankündigungsvideo für das Veröffentlichungsdatum